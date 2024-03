Sport frei! Chemnitzer werden immer aktiver

Chemnitz - Der Stadtsportbund Chemnitz zählt so viele Mitglieder wie noch nie: 37.000 Chemnitzer betreiben in insgesamt 207 Vereinen Sport.

Der Zuwachs ist so groß, dass die Trainingsräume knapp werden. "Die Entwicklung der Nachfrage ist derzeit deutlich schneller als die der Sportstätten", sagt Stadtsportbund-Präsident Jens Köhler (56).

Die "Rolling Thunders" sind Rollstuhl-Basketballer. Nicht alle sind im Alltag auf das Hilfsmittel angewiesen. Vereins-Chef Daniel Nitsch (51): "Bei uns trainieren Rollstuhlfahrer, Gehbehinderte und Menschen ohne Behinderung." Der Verein hat 25 Mitglieder zwischen 10 und 65 Jahren. Training ist dreimal pro Woche in der Halle der Sportoberschule, Reichenhainer Straße.

"Bogenschießen ist ideal, um zur Ruhe zu kommen", sagt Vereins-Chefin Anett Halke (46). "Wir suchen noch nach einer Halle, in der wir auch im Winter üben können."

Training ist donnerstags, 17 Uhr, in Chemnitztalstraße 66a.

"Das Spiel macht einen Riesenspaß. Einer unserer Vereinsmitglieder hat die Sportart in den USA, wo es sogar eine Profiliga gibt, kennengelernt und mitgebracht", so Daniel Wiener (43) vom Verein.

Die zwölf Sportler des "Ore Mountains Cornhole" e. V. werfen möglichst treffsicher mit Granulat gefüllte Stoffsäckchen auf ein Brett mit Loch in der Mitte.

Training ist montags, 19 Uhr in der Turnhalle, Reinhardtstraße 6.

"Unsere gemischte Truppe aus Männern und Frauen von 18 bis 56 Jahren spielt in der Freizeit und ab und zu bei Turnieren", beschreibt Schatzmeister Frank Barthel den 14 Mitglieder zählenden Verein.

Bei den "Monday All Stars" wird Volleyball gespielt. Mitmachen kann jeder, der Lust hat.

Wer Laufen und Radfahren und Schwimmen gleichermaßen mag, ist beim "Triathlon Club Chemnitz" richtig.

40 Kinder und Erwachsene zwischen 4 und 75 Jahren sporteln täglich auf dem Gelände des Sportforums.

"Unsere Jugendlichen starten am April beim Deutschlandcup", so Vereins-Chef Hendrik Schmidl (48). "Außerdem bieten wir Schwimmkurse für Kinder an."

Infos gibt's unter triathlonchemnitz.de.