Sportliches Pilotprojekt: Niners-Kapitän macht Chemnitzer Grundschülern Beine

"Ich bin als kleines Kind auch schon immer rumgerannt und wollte mich bewegen, am besten mit einem Fußball oder Basketball."

Am Donnerstag fiel der Startschuss für das Pilotprojekt mit einer Sportstunde in der Grundschule auf dem Sonnenberg.

Der Verein hat die Initiative "Sport vernetzt" nach Chemnitz geholt, bei der Trainer und Spieler in die Schulen kommen.

Thomas Schaarschmidt (48, Koordinator "Sport vernetzt", l.), Jonas Richter und Schirmherr Ralph Burghart (55, r.) geben den Startschuss für das Pilot-Projekt in Chemnitz. © Maik Börner

"Sportlicher Leiter" der Unterrichtsstunde war Robin Lungwitz (24), der bei den Niners seit dieser Saison hauptamtlich für Kita- und Schulsport verantwortlich ist.

"Wir wollen in der nächsten Zeit etwas Großes an Schulen und Kitas aufbauen. Dabei agieren wir als sozialer Akteur und wollen jedem Kind die Möglichkeit bieten, einen niedrigschwelligen Einstieg in den Sport zu ermöglichen."

Geplant ist alle 14 Tage eine Sportstunde, darüber hinaus die Arbeit in einer Basketball-AG. Schulleiterin Jana Klein-Heinzmann: "Die Niners haben uns die Initiative vorgestellt, und wir finden das sehr gut."

"Sport vernetzt" ist ursprünglich ein lokales Projekt des Bundesliga-Vereins Alba Berlin aus dem Jahr 2021.