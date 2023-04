Stromkasten der Bahn beschädigt: Zeugenaufruf nach Streckensperrung zwischen Leipzig und Chemnitz

Chemnitz/Leipzig/Geithain - Am Dienstag ging auf der Strecke des RE6 zwischen Chemnitz und Leipzig nichts mehr! Der Grund: ein beschädigter Stromkasten - damit kam es zu Störungen auf der Strecke. Die Züge wurden umgeleitet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der RE6 der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) musste umgeleitet werden. Die direkte Strecke von Chemnitz nach Leipzig war gesperrt. © dpa/Jan Woitas

Wie die Polizei in Leipzig mitteilte, wurde an der Bahnstrecke zwischen Narsdorf und Geithain gegen 2.50 Uhr ein Stromkasten beschädigt. "Daher musste die Strecke gesperrt werden, die Ermittlungsarbeit vor Ort läuft", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.

Die Polizei setzte sogar einen Hubschrauber ein, um die Stromkasten-Zerstörer zu jagen - erfolglos.

Laut DB Netz AG führte die Beschädigung des Stromkastens zu Störungen an den Signalen. Daher konnten stundenlang aus Sicherheitsgründen keine Züge fahren.

Laut einem Sprecher der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) wurden die Züge umgeleitet. Dadurch entfielen die Zwischenhalte Bad Lausick, Geithain, Narsdorf und Burgstädt - die Fahrzeit erhöhte sich zudem.



Auch die City-Bahn war von der Streckensperrung betroffen. Zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und Burgstädt fuhren keine Züge. "Ein Busnotverkehr ist ab Chemnitz Hauptbahnhof eingerichtet", hieß es.

Am Mittwochmorgen fuhren die Züge zwischen Chemnitz und Leipzig wieder regulär.