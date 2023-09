Studenten fahren auf AWS Shopper ab: Mini-Flitzer "Horst" wird zum Studienobjekt

"Horst wird gerade grunderneuert. Die Berufsakademie nutzt ihn als Studentenprojekt. Ein Ersatzteil ist zum Beispiel komplett durchgerostet, und das gibt es nicht mehr. Die Studenten stellen das Teil nun im 3-D-Druck wieder her", erklärt Deckow.

Seit 2020 steht das knallorangefarbene Schmuckstück allerdings im Automobillabor der Berufsakademie in Glauchau (Landkreis Zwickau ). Dort wird es von Ingenieur Robert Schönherr gemeinsam mit seinen Studenten in seine Einzelteile zerlegt.

Das Besondere an "Horst" ist seine Seltenheit: Zwischen 1970 und 1974 wurden nur um die 1400 AWS Shopper in Berlin hergestellt. Danach ging der Hersteller AWS pleite.

Eigentlich ist "Horst", der nächstes Jahr 50. feiert, ein Oldtimer, doch aus Kostengründen ist er als normales Auto zugelassen. "Wenn was kaputt ist, können wir das auch selber machen. Die Nieten am Gehäuse sind schnell entfernt", so Deckow.