1.780
Tierpark Chemnitz geschlossen: Verdacht auf Vogelgrippe!
Chemnitz - Tierpark Chemnitz wegen Vogelgrippe-Verdacht geschlossen!
Die Stadt teilte am Morgen mit, dass die Einrichtung am Donnerstag geschlossen bleibt.
Grund sei der Verdacht auf einen Fall von Vogelgrippe.
Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen.
Die Stadt Chemnitz sieht sich für einen Ausbruch der Geflügelpest gewappnet. Der Tierpark sei "vorbereitet" und stehe in engem Austausch mit dem zuständigen Veterinäramt.
Ob der am Wochenende in Chemnitz gefundene tote Kormoran von dem Virus befallen war, wird nun in der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) analysiert.
Erst Ende des vergangenen Jahres brach im Zoo Leipzig die Vogelgrippe aus, woraufhin alle Pelikane getötet werden mussten.
Titelfoto: Sven Gleisberg