Tierpark Chemnitz geschlossen: Verdacht auf Vogelgrippe!

Der Tierpark Chemnitz bleibt am Donnerstag geschlossen. Grund: Vogelgrippe-Verdacht! © Sven Gleisberg

Die Stadt teilte am Morgen mit, dass die Einrichtung am Donnerstag geschlossen bleibt.

Grund sei der Verdacht auf einen Fall von Vogelgrippe.

Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen.

Die Stadt Chemnitz sieht sich für einen Ausbruch der Geflügelpest gewappnet. Der Tierpark sei "vorbereitet" und stehe in engem Austausch mit dem zuständigen Veterinäramt.