Umzug im Gespräch: Hier soll der neue Busbahnhof von Chemnitz entstehen

Chemnitz - Der Busbahnhof soll näher an den Hauptbahnhof in Chemnitz heranrücken. Schon 2018 sollte der Umzug auf den Platz vor dem Hauptbahnhof erfolgen. Vor fünf Jahren stoppte OB Sven Schulze (54, SPD) alle Planungen. Das Sondervermögen des Bundes brachte sie wieder auf den Tisch - nur dass Baudezernent Thomas Kütter (49, parteilos) nun einen Standort in der Dresdner Straße bevorzugt und eine Umsetzung für 2027/28 anstrebt.

Dieses Areal an der Dresdner Straße wird von der Stadt als neuer Busbahnhof-Standort favorisiert. © Ralph Kunz

"Das Areal neben dem Parkplatz am Ausgang Hauptbahnhof Dresdner Straße wird aktuell als Option geprüft", heißt es aus dem Rathaus.

Aus Sicht des Baudezernates bietet die Fläche Vorteile, weil der Regional- und Fernbusverkehr an einem Standort gebündelt werden könne.

Außerdem bliebe am Bahnhofsvorplatz Raum für ein Fahrradparkhaus und die "Möglichkeit, den Bereich als Platz mit Aufenthaltsqualität neu zu denken".

Ein weiteres Argument sind die Kosten. "Auf Basis des aktuellen Planungsstandes wird von geringeren Kosten an der Dresdner Straße ausgegangen", so eine Stadt-Sprecherin.