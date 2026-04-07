Umzug im Gespräch: Hier soll der neue Busbahnhof von Chemnitz entstehen
Chemnitz - Der Busbahnhof soll näher an den Hauptbahnhof in Chemnitz heranrücken. Schon 2018 sollte der Umzug auf den Platz vor dem Hauptbahnhof erfolgen. Vor fünf Jahren stoppte OB Sven Schulze (54, SPD) alle Planungen. Das Sondervermögen des Bundes brachte sie wieder auf den Tisch - nur dass Baudezernent Thomas Kütter (49, parteilos) nun einen Standort in der Dresdner Straße bevorzugt und eine Umsetzung für 2027/28 anstrebt.
"Das Areal neben dem Parkplatz am Ausgang Hauptbahnhof Dresdner Straße wird aktuell als Option geprüft", heißt es aus dem Rathaus.
Aus Sicht des Baudezernates bietet die Fläche Vorteile, weil der Regional- und Fernbusverkehr an einem Standort gebündelt werden könne.
Außerdem bliebe am Bahnhofsvorplatz Raum für ein Fahrradparkhaus und die "Möglichkeit, den Bereich als Platz mit Aufenthaltsqualität neu zu denken".
Ein weiteres Argument sind die Kosten. "Auf Basis des aktuellen Planungsstandes wird von geringeren Kosten an der Dresdner Straße ausgegangen", so eine Stadt-Sprecherin.
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Bundes-Millionen für Umzug des Busbahnhofes? Chemnitzer Stadtrat entscheidet im Mai
Für die Variante neben dem Fernbusterminal ist von 7,2 Millionen Euro die Rede. Wobei die Stadt auf Anfrage einräumt, es handle "sich um eine vorkalkulatorische Grobkostenermittlung".
Für den Umzug auf den Bahnhofsvorplatz wurde vor fünf Jahren mit mindestens elf Millionen Euro kalkuliert. Wie hoch die Kosten jetzt wären, "dazu kann aktuell keine konkrete Aussage getroffen werden".
Anders als der Bahnhofsvorplatz ist das Grundstück in der Dresdner Straße nicht Eigentum der Stadt Chemnitz. Die Fläche müsste gekauft werden.
Ob die Millionen des Bundes für den Umzug des Busbahnhofes ausgegeben werden, entscheidet im Mai der Stadtrat.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz, Uwe Meinhold