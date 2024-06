Unwetter-Angst in Sachsen! Erste Gemeinden füllen Sandsäcke

In Chemnitz wurden Sandsackfüllplätze in Bernsdorf und Furth eingerichtet . Die Fußgängerbrücke am "Luxor" wurde gesperrt und vorsorglich angehoben, um den Durchfluss zu vergrößern.

Bereits am Donnerstag verteilten Mitarbeiter des Bauhofs Glauchau Sandsäcke am Lungwitzbach im Ortsteil Niederlungwitz. © Andreas Kretschel

In Niederlungwitz (bei Glauchau) haben Helfer bereits Sandsäcke am Lungwitzbach aufgebaut. Rochlitz sperrte die Uferstraße, die Muldeninsel sowie den Parkplatz Klingborn.

Die Hochwasserschutzanlage in Grimma ist geschlossen. Mitarbeiter der Stadt Freiberg prüfen derzeit Abflüsse und Regenrückhaltebecken. Die Feuerwehr rüstete sich mit einer mobilen Wassersperre sowie neun Paletten Sandsäcken aus.

Auch Plauen bereitet sich auf die Unwetterlage vor. Vom THW seien 25 Mann im Einsatz und von der Berufsfeuerwehr 20 Personen. Gullys wurden vorsorglich gereinigt und potenzielle Gewässersperren entfernt, um Verstopfungen und Anstauungen zu vermeiden.

"Wir beobachten die Lage und haben erste Vorsichtsmaßnahmen getroffen", heißt es auch aus dem Rathaus Meißen. So wurde bereits am Donnerstag der Flutschutz im Buschbad eingebaut. Freitag ergänzte der Bauhof den Flutschutz an der Schulbrücke in Höhe Hirschbergstraße. Die Dammbalkensysteme an der Triebisch wurden ebenfalls installiert.