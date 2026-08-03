03.08.2026 21:50 Urlaub in der Heimat: So schön ist die Region Chemnitz und Zwickau

TAG24 präsentiert in der Sommerserie "Urlaub in der Heimat - Wandern und Radeln durch Sachsen" verschiedene Regionen - diesmal Chemnitz und Zwickau.

Von Antje Ullrich

Chemnitz/Zwickau - Viele Sachsen bleiben wegen der zahlreichen Krisen in diesem Sommer einfach zu Hause. Nicht die schlechteste Alternative! TAG24 präsentiert in der Sommerserie "Urlaub in der Heimat - Wandern und Radeln durch Sachsen" für jede Urlaubsregion eine Wander- und Radroute, natürlich mit Tipps für schöne Stopps und welche Sehenswürdigkeiten Ihr unterwegs entdecken könnt. Diesmal sind wir in der Region Chemnitz-Zwickau aktiv unterwegs.

Porphyrlehrpfad Rochlitzer Berg

Der Gleisbergbruch am Rochlitzer Berg ist Teil des Porphyrlehrpfades. © Oliver Göhler Vor etwa 294 Millionen Jahren kam es zu explosiven Ausbrüchen des Rochlitzer Supervulkans. Durch die Ablagerung des Auswurfmaterials entstand der Rochlitzer Porphyrtuff, das erste Naturstein-Welterbe in Deutschland. Nach den Eruptionen bildete sich ein riesiger Einsturzkessel. Diese sogenannte Caldera ist die drittgrößte der Welt und beherbergt den Rochlitzer Berg, den man unter anderem entlang des 2,5 Kilometer langen Porphyrlehrpfads erkunden kann. Seine 15 Stationen erzählen von der Entstehungsgeschichte des Porphyrtuffs und wie das Gestein 900 Jahre lang in der Region abgebaut wurde. Höhepunkte: Gleisbergbruch, Einsiedelei, Friedrich-August-Turm, Porphyrhaus Rochlitzer Berg, Waldspielplätze Chemnitz Lokal Insolvente Malerfirma aus Chemnitz gerettet: Jenaer Unternehmen übernimmt Tipp für unterwegs: Entlang des Porphyrlehrpfades lassen sich QR-Codes mit kurzen Hörgeschichten aktivieren.

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An den Felsen sind auch Kletterer zu sehen. © Bianka Behrami (PR)

Das ehemalige Sozialgebäude der Steinmetze beherbergt heute das Besucherzentrum des Porphyrlehrpfades. © Oliver Göhler

Aktivitäts-Tipp und Etappenempfehlung

Blick auf den Rochlitzer Berg. © Oliver Göhler Aktivitäts-Tipp: Im Seidel- und Gleisbergbruch oder am frei stehenden Burgwächter-Turm kann man auf rund 75 Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden den Rochlitzer Porphyr erklettern. Weitere Informationen gibt es unter bergsteigerbund.de/rochlitz. Etappenempfehlung: Wer die Runde gern erweitern möchte, kann den Rochlitzer Porphyrlehrpfad einfach in den 9,5 Kilometer (ca. 3 Stunden) langen Walderlebnispfad Wechselburg integrieren. Dieser vermittelt Wissenswertes zum Rochlitzer Bergwald und ist vor allem für Kinder ein großer Spielplatz. Denn sie können sich im Weitsprung mit der Tierwelt messen, testen ihren Gleichgewichtssinn oder machen Musik mit Holz. Der Walderlebnispfad beginnt an der Muldenbrücke und erlaubt auch Abstecher in den Wechselburger Schlosspark und zum Benediktinerkloster mit der dreischiffigen Basilika.

Steckbrief

Der Rundweg über den Rochlitzer Berg dauert etwa eine Stunde. © Kartengrundlagen: outdooractive Kartografie, OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) Strecke: 2,5 km Rundweg Gehzeit: ca. 1 Stunde Markierung: stilisiertes rotes Hämmerchen Schwierigkeit: leicht Unterkünfte: in Rochlitz und Wechselburg Weitere Informationen findet Ihr unter sachsen-tourismus.de/tour/porphyrlehrpfad-auf-dem-rochlitzer-berg.

Mulderadweg

Über dem Mulderadweg thront Schloss Colditz. © Dennis Stratmann/PR Der etwa 400 Kilometer lange Mulderadweg mit 15 Etappen vereinigt drei vielfältige sächsische Routen in sich - entlang der Zwickauer und Freiberger Mulde bis zur Vereinigten Mulde. Neben landschaftlichen Schönheiten wie malerischen Flusstälern oder idyllischen Auenlandschaften lassen sich auch historische Städte, Schlösser, Burgen und Klöster entlang der Strecke entdecken. Die Region Chemnitz-Zwickau wird dabei vom Mulderadweg - Zwickauer Mulde durchschlängelt und ist mit 158 Kilometern die längste und anspruchsvollste der drei Routen, die von der hoch gelegenen Quelle in Schöneck im Vogtland durchs Erzgebirge bis nach Zwickau, in weitem Bogen vorbei an Chemnitz und weiter durch Rochlitz, Colditz und bis nach Sermuth führt, um dort in den Mulderadweg - Vereinigte Mulde zu münden.

Das Schloss Colditz ist ganz einfach mit dem Rad zu erreichen. © Dennis Stratmann

Der Radweg führt auch über die Zwickauer Paradiesbrücke. © Philipp Herfort Photography/PR

Höhepunkte und Empfehlungen am Mulderadweg

Auch an Grimma führt der Radweg vorbei. © Philipp Herfort Photography/PR Höhepunkte: Talsperre Muldenberg, Zwickau (Altstadt, Dom, August Horch Museum), Göhrener Viadukt, Basilika & Kloster Wechselburg, Schloss Rochlitz Etappenempfehlung: Als landschaftlicher und kultureller Höhepunkt des Zwickauer Mulderadwegs gilt die vierte Etappe (44 km/3,5 Stunden) von Glauchau nach Rochlitz. Die Strecke verläuft hier wunderschön entlang der Mulde und größtenteils flach. Nur bei Penig und Wechselburg warten zwei anspruchsvolle Anstiege. Doch dafür entschädigen die Sehenswürdigkeiten am Wegesrand. So geht es vorbei an historischen Schlössern (Glauchau, Waldenburg, Wolkenburg, Rochsburg, Rochlitz) und bedeutenden Bauwerken (Göhrener Viadukt, Kloster Wechselburg). Vielen nicht bekannt: Auch einer der schönsten englischen Landschaftsparks in Sachsen, der Grünfelder Park, liegt unweit des Radwegs.

Ebenfalls sehenswert: Schloss Rochsburg. © Patrick Eichler

Von der Burg Mildenstein wird man mit einem wunderbaren Blick auf die Freiberger Mulde belohnt. © Dennis Stratmann/PR

Steckbrief