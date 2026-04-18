18.04.2026 08:04 Viel Andrang, neue Geldsorgen und wenig Wertschätzung: Anmeldestopp bei der Chemnitzer Tafel

Schwere Zeiten für die Chemnitzer Tafel. Immer mehr Menschen brauchen Hilfe, aber die Spenden reichen kaum noch aus. Außerdem würde die Wertschätzung fehlen.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Die Chemnitzer Tafel kämpft an mehreren Fronten zugleich: Immer mehr Menschen brauchen Hilfe, gleichzeitig reichen Spenden und Kapazitäten kaum noch aus. Zudem beklagen die Verantwortlichen fehlende Wertschätzung durch die Stadt.

Anja Rahn (43) führt seit knapp einem Jahr die Geschäfte der Chemnitzer Tafel in Schönau. © Ralph Kunz "Wir fühlen uns ungesehen", bringt es Geschäftsführerin Anja Rahn (43) auf den Punkt. Sie hatte im vergangenen Sommer den Staffelstab von Vorgängerin Christiane Fiedler (65) übernommen. Auf eine E-Mail an die Stadt, mit der Fiedlers Abgang mitgeteilt wurde, habe es keine Antwort gegeben - nur eine automatisierte Bitte, keine Werbung zuzusenden. "Das hat uns sehr traurig gemacht und eine Woche beschäftigt." Das Rathaus kann die Kritik nicht nachvollziehen: "Es ist nicht bekannt, dass aus dem Bereich des Oberbürgermeisters eine E-Mail mit diesem Inhalt versendet wurde." Chemnitz Lokal Nur abgespeckte Variante für Chemnitz - Leipzig? Kostenexplosion bei Bahnausbau Grundsätzlich gebe es vom OB nur individuelle Antworten. "Für ihr Engagement für Bedürftige und Hilfe suchende Menschen wurde Christiane Fiedler im Februar 2025 mit dem Ehrentaler der Stadt Chemnitz gewürdigt."

Tafel braucht neuen Kühltransporter

Ex-Tafel-Geschäftsführerin Christiane Fiedler (65) hilft auch heute noch in der Ausgabe aus. © Kristin Schmidt

Deine täglichen News aus Chemnitz Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach. Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung

Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung Exklusive Hintergrundberichte

Exklusive Hintergrundberichte Jederzeit abbestellbar Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Jetzt kostenlos abonnieren

OB Sven Schulze (54, SPD) schätzt die Chemnitzer Tafel als "zentralen Baustein des sozialen Miteinanders in Chemnitz". © Ralph Kunz

Nimmt nach seinem Tag bei der Tafel "ein Gefühl der Demut" mit: Joel Hochmuth (23, r.) von der Jungen Union Chemnitz. © Ralph Kunz