Vollsperrung nach Wasserrohrbruch in Chemnitz

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Am Sonntagmorgen hat es in Chemnitz Reichenbrand einen Wasserrohrbruch gegeben. Die Zwickauer Straße musste voll gesperrt werden.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Ein Wasserrohrbruch sorgt seit dem Sonntagmorgen für Sperrungschaos im Chemnitzer Westen.

Das Wasser flutete beide Fahrbahnen und lief in die angrenzenden Grundstücke.
Das Wasser flutete beide Fahrbahnen und lief in die angrenzenden Grundstücke.  © Jan Härtel/Chempic

Die Einsatzkräfte wurden gegen 8.30 Uhr auf die Zwickauer Straße gerufen. Zwischen der Reichenbrander Straße und Rosenweg stand Wasser auf der Fahrbahn.

Der Grund: Ein großer Wasserrohrbruch.

Nach Informationen vom Unglücksort soll das Wasser zwischenzeitlich so hoch gestanden haben, dass es in die Eingänge der angrenzenden Häuser lief.

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Auch die Stadt Chemnitz bestätigt den Wasserrohrbruch. "Die Sperrung wird bis zum Mittag eingerichtet, ebenso ist eine Umleitung in Vorbereitung", so ein Stadtsprecher.

Ob an den Gebäuden ein Schaden entstanden ist, steht noch nicht fest. Geparkte Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Laut Polizei ist die Zwickauer Straße in dem Bereich voll gesperrt.

Erstmeldung: 12. April, 10.47 Uhr, zuletzt aktualisiert: 11.04 Uhr

Titelfoto: Jan Härtel/Chempic

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