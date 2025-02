Warnstreik! So sehr ächzen Chemnitzer Kita-Erzieher

Chemnitz - Wer seine Kinder am Donnerstag in die Kita bringen wollte, stand am Morgen teilweise vor verschlossenen Türen. Denn die Gewerkschaften ver.di und Erziehung und Wissenschaft (GEW) riefen die Beschäftigten der städtischen Kitas in Chemnitz zu einem eintägigen Warnstreik auf. Dabei soll mit dem Streik vor allem eine Anpassung der Arbeitsbedingungen bewirkt werden.