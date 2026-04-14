Was ist BorrowBox? Neues Angebot in Chemnitz

Chemnitz - Die Stadtbibliothek Chemnitz erweitert ihr Angebot und hat nun Hunderte englischsprachige eHörbücher und ePaper im Angebot.

Die Chemnitzer Stadtbibliothek erweitert ihr Angebot im Bereich der englischsprachigen eHörbücher und Zeitschriften. © Maik Börner

Die Ausleihe der Medien erfolgt über BorrowBox. Das ist eine Plattform für digitale Hörbücher und Zeitschriften (ePaper) in englischer Sprache. Ab sofort stehen dort mehr als 500 Bücher und Zeitschriften zur Verfügung. Diese Medien können wie in der analogen Bibliothek ausgeliehen und offline gelesen werden.

Wer schon in der Bibliothek angemeldet ist, kann das Angebot kostenlos nutzen. Die gute Nachricht für alle Leser: Es fallen keine weiteren Gebühren für Vorbestellungen oder Verspätungen an.

Es können maximal 20 Hörbücher gleichzeitig ausgeliehen werden, und das für zwei Wochen. EPaper haben dagegen eine Ausleihdauer von einem Tag. Es können maximal zehn gleichzeitig geliehen werden.

Noch ist eine Verlängerung bei den BorrowBox-Medien nicht möglich, sie können aber mehrfach ausgeliehen werden.

"Am Ende der Leihfrist werden Medien automatisch 'zurückgegeben' und sind damit nicht mehr abrufbar", so die Stadtbibliothek.