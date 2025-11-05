Parallel zur Augustusburger in Chemnitz: Kommt die dritte Fahrradstraße?

Chemnitz - Bekommt Chemnitz die nächste Fahrradstraße? Linke und Grüne im Stadtrat wollen eine klare Antwort und haben einen entsprechen Antrag für die nächste Ratssitzung eingebracht. Das Rathaus soll prüfen, ob die Uferstraße und Teile der Adelsbergstraße als Fahrradstraße ausgewiesen werden können.

Hält eine dritte Fahrradstraße in Chemnitz für sinnvoll: Joseph Israel (26, Grüne). © Uwe Meinhold

Konkret geht es um den Abschnitt zwischen Ziesche- und Geibelstraße, der parallel zur Augustusburger Straße und der Straßenbahntrasse verläuft. Das Ergebnis soll nach dem Willen beider Fraktionen bis Januar 2026 vorliegen.

Sie begründen ihren Antrag mit mehr Sicherheit für den Radverkehr. "Durch die Lage parallel zur stark genutzten Augustusburger Straße wäre der Pkw-Verkehr kaum beeinträchtigt", meint Joseph Israel (26, Grüne).

Vielmehr entstünde eine bequeme und sichere Verbindung vom Zentrum nach Gablenz und ins Yorckgebiet. Linken-Stadtrat Toni Späth (27) sieht darin einen echten Gewinn, obwohl er selbst nur selten mit dem Fahrrad unterwegs ist.

Er verweist auf Rückmeldungen von Chemnitzern, "die sich genau diese Achse seit Jahren wünschen".