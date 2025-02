Weltweites Phänomen: Diesen globalen Trend gibt es jetzt auch in Chemnitz

Manchmal läuft Pedde selbst mit, am vergangenen Samstag wartete sie im Ziel auf die Teilnehmer: "18 Minuten und 29 Sekunden!", rief sie, als Max Podszus (35) ins Ziel kam. Neuer Streckenrekord in Chemnitz. Podszus' Lauf-Leidenschaft geht über ein Hobby hinaus: "Ich trainiere leistungsorientiert", sagt er.

"Ich kannte die Parkruns von meinem Auslandsaufenthalt in Australien und fand, das muss es hier auch geben", sagt Charley Pedde (32), eine der Initiatoren in Chemnitz.

Dani Mertzen (38) und Phil Tietjen (40) sind am Samstag extra aus Berlin angereist. © Ralph Kunz

Es kommt beim Parkrun nicht auf Schnelligkeit an, betont die Standortleiterin Pedde: "Es ist völlig egal, wie schnell man ist. Man kann die fünf Kilometer auch spazieren."

"Es gibt keinen Leistungsdruck. Das ist schön", sagen Eleonore (77) und Frank Morgenstern (66), die von Anfang an in Chemnitz dabei sind. "Früh ist es zwar schwer, aus dem Bett zu kommen, aber danach ist es ein gutes Gefühl."

Ist man einmal auf der Website registriert, kann man überall auf der Welt Punkte sammeln. Dani Mertzen (38) und Phil Tietjen (40) sind deswegen extra aus Berlin angereist. "Wir haben uns dieses Jahr vorgenommen, an Parkruns in anderen Städten teilzunehmen. Letzten Samstag waren wir in Görlitz und die Woche zuvor in Leipzig."

Helfer und Läufer sind jederzeit willkommen. Infos: www.parkrun.com.de/stadtparkchemnitz