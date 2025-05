Zwischen Ton und Temperament: Karl-Heinz Richters unverschämte Kunst

Chemnitz - Altes Sportforum, Atelier. Es riecht nach altem Rauch und heißem Kaffee. Karl-Heinz Richter sitzt in einem ausgeblichenen Sessel in seinem Atelier in Chemnitz - überzogen mit Farbflecken, Staub und Erinnerungen. Die Kippe glüht, der Blick funkelt. "Ich hab das extra so gelassen, damit ihr mal seht, wie's bei mir aussieht", grinst der 79-Jährige. "Ist doch ehrlich, oder?"