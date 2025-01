Nach Überfall auf Bar: Polizei sucht weitere Angreifer

Chemnitz - In Chemnitz haben mutmaßliche Rechtsextremisten Gäste einer Bar auf dem Brühl angegriffen. Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete zufällig, wie am Freitagabend an der Zöllnerstraße etwa 20 überwiegend Jugendliche auf die Balboa Bar zu rannten, vor der mehrere Menschen standen. Als die Beamten Blaulicht und Sirene einschalteten, ergriffen die vermummten Angreifer sofort die Flucht. Der Staatsschutz ermittelt.