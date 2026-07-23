Abpumpen nicht mehr erlaubt! Chemnitz erlässt Wasserentnahme-Verbot
Chemnitz - Die anhaltende Trockenheit sorgt in den Chemnitzer Gewässern derzeit für sehr niedrige Wasserstände. Deswegen hat die Stadt nun das angekündigte Verbot der Wasserentnahme aus Bächen und Flüssen verhängt.
Ab dem morgigen Freitag ist es untersagt, "Wasser mit technischen Hilfsmitteln, zum Beispiel Pumpen oder Schläuchen, sowie mit Handgefäßen aus oberirdischen Gewässern für den eigenen Bedarf zu entnehmen", teilt das Rathaus mit.
Das Verbot gilt bis einschließlich 31. Oktober.
Grund für die Einschränkung ist die trockene Witterung: Länger andauernde Niederschläge bleiben aus, gleichzeitig sorgen hohe Temperaturen und starke Sonneneinstrahlung dafür, dass mehr Wasser verdunstet, als durch Regen hinzukommt.
Eine nachhaltige Entspannung der Lage durch ergiebige Niederschläge über einen längeren Zeitraum sei derzeit nicht absehbar, so die Stadt.
Titelfoto: Kristin Schmidt