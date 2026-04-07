Pfusch-Belag auf Chemnitzer Basketballplatz: Mängel bereits beim Bau sichtbar

Chemnitz - Vom Vorzeigeprojekt zur Problemzone: Die Basketballplätze im Chemnitzer Konkordiapark machen immer wieder mit Mängeln auf sich aufmerksam. Hinweise darauf gab es schon beim Bau.

Das Grünflächenamt inspiziert die Basketballfelder regelmäßig, versichterte Amtsleiter Peter Börner. © Kristin Schmidt

Bei der lilafarbenen Spielfläche handelt es sich um einen experimentellen Belag, sagte Grünflächenamtsleiter Peter Börner. Es sei zudem "kein Geheimnis, dass nicht alle Qualitätskriterien erreicht worden sind, die wir erhofft haben", räumte er im Stadtentwicklungsausschuss vergangene Woche ein.

Das sei schon beim Bau erkennbar gewesen, weshalb die Stadt mit der Herstellerfirma einen finanziellen Ausgleich sowie eine ungewöhnlich lange Garantie von sieben Jahren vereinbart habe (üblich seien maximal fünf Jahre). Außerdem habe die Stadt Spezialgeräte zur Verfügung gestellt bekommen, mit denen der Platz regelmäßig gereinigt wird – laut einer Stadtsprecherin mindestens einmal im Monat.

Doch die optischen Mängel sind nicht das einzige Problem. Regelmäßig löst sich auch der Belag vom Untergrund ab. Nach der Eröffnung im vergangenen Februar mussten die Basketballfelder bereits im April und im Juli für längere Reparaturarbeiten gesperrt werden.