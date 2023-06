Chemnitz bekommt zwei neue Straßen, und die Namen stehen auch schon fest

Chemnitz - Chemnitz bekommt in der Neuen Johannisvorstadt (Baufeld E3 und E4) zwei neue Straßen. Die Namen dafür wurden am Mittwoch vom Stadtrat abgesegnet.

Blick über die zukünftige Johannisvorstadt im Chemnitzer Zentrum. Hier entstehen neue Straßen, deren Namen nun vom Stadtrat beschlossen wurden. © Kristin Schmidt

Im Baufeld 3 wird ein Teilstück der Wiesenstraße in Hermann-Fürstenheim-Straße umbenannt. In dem anderen Baufeld erhält eine neue Straße den Namen Dr.-Frieda-Freise-Straße.

Doch wer waren die beiden Personen, die nun mit eigenen Straßen geehrt werden?

Hermann Fürstenheim wurde 1877 in Pommern geboren. Er stammte aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie und kam 1904 nach Chemnitz. Er war am Aufbau der ersten Niederlassung des Tietz beteiligt. Fürstenheim war bis zu seiner Ermordung Direktor des Hauses.

"Hermann Fürstenheim fühlte sich als ehemaliger Weltkriegsteilnehmer zunächst wohl noch nicht gefährdet und zog eine Auswanderung nicht in Betracht. In den Morgenstunden des 10. November 1938 drangen SA- und SS-Männer in die Villa der Familie Fürstenheim in der Weststraße 13 ein und richteten ihn dort im Keller regelrecht hin. Seine Urne wurde auf dem Jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beigesetzt", teilt die Stadt Chemnitz mit.