Chemnitzer Grünen-Politikerin legt ihr Mandat nieder

Die 43-Jährige will aus persönlichen Gründen ihr Mandat niederlegen, teilte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen am Donnerstag mit.

Zu Beginn dieser Woche habe die Stadträtin den Oberbürgermeister um die Beendigung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im Stadtrat ab Mai 2023 ersucht.

Fraktionsvorsitzende Manuela Tschök-Engelhardt: "Wir bedauern die Mandatsniederlegung von Kathleen Kuhfuß sehr. Ihr Weggang hinterlässt eine große Lücke in unserer Fraktionsgemeinschaft. Ihr politisches Gespür und ihre Erfahrung haben weit über ihre inhaltliche Expertise hinaus zur Bereicherung unserer Politik beigetragen. Ihr Engagement für Demokratie und gegen Diskriminierung hat unsere Stadt gerechter und menschlicher gemacht. Die BÜNDNISGRÜNE Fraktionsgemeinschaft verliert nicht nur eine auf vielen Feldern der Politik versierte Fachfrau, sondern auch eine geschätzte und diskussionsfreudige Kollegin. Wir respektieren ihre Entscheidung."

Für Kathleen Kuhfuß rückt nun Anna Lanfermann nach. "Ich freue mich, den Staffelstab an eine erfahrene Chemnitzerin mit Expertise in den Bereichen Bildung und Nachhaltigkeit übergeben zu können", so Kuhfuß.

Nachdem der Stadtrat den Beschluss im Mai bestätigt hat, kann die Nachfolgerin vereidigt werden.