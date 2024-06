Chemnitzer Horte und Kindergärten werden schon wieder teurer!

Chemnitz - Es wird schon wieder teurer! Die Kosten für die Kinderbetreuung steigen in Chemnitz ab 1. September erneut um rund sechs Prozent.

Am teuersten ist ein Krippenplatz mit neun Stunden Betreuung: Er wird ab Herbst 225 statt 211 Euro monatlich kosten.

Nach elf Jahren mit konstanten Beiträgen hatte der Stadtrat 2021 deren automatische Anpassung beschlossen. Seitdem sind die Kosten für die Kinderbetreuung explodiert: Im Vergleich zu 2020 kosten Krippe (plus 54 Euro) und Kita (plus 37 Euro) fast ein Drittel mehr, ein Hortplatz sogar knapp 40 Prozent (plus 26 Euro).