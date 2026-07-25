Fragen bis das Rathaus antwortet: Wer ist im Chemnitzer Stadtrat besonders hartnäckig?

Chemnitz - Vom Winterdienst über marode Feuerwehrhäuser bis zu fehlenden Fahrradständern: Die Chemnitzer Stadträte wollen es ganz genau wissen. Seit Beginn der Wahlperiode im August 2024 gingen bis diese Woche insgesamt 622 Ratsanfragen im Rathaus ein. Doch wer bohrt eigentlich am hartnäckigsten nach?

Nico Köhler (49, AfD) ist Chemnitz’ "Frage-König": Mit 65 Ratsanfragen führt er die Statistik an. © Kristin Schmidt

An der Spitze steht Nico Köhler (49, AfD) mit 65 Anfragen, vor Joseph Israel (26, Grüne) mit 50. Israel zeigt sich überrascht: "Ich dachte, dass alle in einem ähnlichen Umfang Ratsanfragen stellen."

Köhler will sich trotzdem nicht als "aktivster Stadtrat" feiern lassen: "Das wollte ich mir jetzt nicht anmaßen. Man versucht, sein Amt auszufüllen und Sachen, die einem von der Bürgerschaft angetragen werden, zu hinterfragen."

Doch was ist eine Ratsanfrage überhaupt? Sie ist der direkte Draht eines Stadtrates ins Rathaus.

Wer wissen will, warum eine Straße nicht saniert wird, was ein Vorhaben kostet oder wann ein Problem gelöst werden soll, kann den OB und seine Ämter schriftlich oder in einer Stadtratssitzung fragen.