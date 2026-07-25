Fragen bis das Rathaus antwortet: Wer ist im Chemnitzer Stadtrat besonders hartnäckig?

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Vom Winterdienst über marode Feuerwehrhäuser bis zu fehlenden Fahrradständern: Die Chemnitzer Stadträte wollen es ganz genau wissen. Wer ist am hartnäckigsten?

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Vom Winterdienst über marode Feuerwehrhäuser bis zu fehlenden Fahrradständern: Die Chemnitzer Stadträte wollen es ganz genau wissen. Seit Beginn der Wahlperiode im August 2024 gingen bis diese Woche insgesamt 622 Ratsanfragen im Rathaus ein. Doch wer bohrt eigentlich am hartnäckigsten nach?

Nico Köhler (49, AfD) ist Chemnitz’ "Frage-König": Mit 65 Ratsanfragen führt er die Statistik an.
Nico Köhler (49, AfD) ist Chemnitz’ "Frage-König": Mit 65 Ratsanfragen führt er die Statistik an.  © Kristin Schmidt

An der Spitze steht Nico Köhler (49, AfD) mit 65 Anfragen, vor Joseph Israel (26, Grüne) mit 50. Israel zeigt sich überrascht: "Ich dachte, dass alle in einem ähnlichen Umfang Ratsanfragen stellen."

Köhler will sich trotzdem nicht als "aktivster Stadtrat" feiern lassen: "Das wollte ich mir jetzt nicht anmaßen. Man versucht, sein Amt auszufüllen und Sachen, die einem von der Bürgerschaft angetragen werden, zu hinterfragen."

Doch was ist eine Ratsanfrage überhaupt? Sie ist der direkte Draht eines Stadtrates ins Rathaus.

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Chemnitz Politik Unterricht vorbei, Sportplatz frei: Chemnitz führt Pilotprojekt trotz Vandalismus weiter

Wer wissen will, warum eine Straße nicht saniert wird, was ein Vorhaben kostet oder wann ein Problem gelöst werden soll, kann den OB und seine Ämter schriftlich oder in einer Stadtratssitzung fragen.

Wie steht es um die Feuerwehrgerätehäuser? Aktuell hat die AfD-Fraktion zu 13 der 15 Standorte jeweils eine eigene Ratsanfrage eingereicht.
Wie steht es um die Feuerwehrgerätehäuser? Aktuell hat die AfD-Fraktion zu 13 der 15 Standorte jeweils eine eigene Ratsanfrage eingereicht.  © Kristin Schmidt
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Im Rathaus gingen seit August 2024 mehr als 600 Ratsanfragen ein.
Im Rathaus gingen seit August 2024 mehr als 600 Ratsanfragen ein.  © Kristin Schmidt
Der Winterdienst-Kosten sind für Nico Köhler (49, AfD) ein Beispiel für unvollständige Antworten: Erst auf Nachfrage schickte das Rathaus die angefragten Zahlen.
Der Winterdienst-Kosten sind für Nico Köhler (49, AfD) ein Beispiel für unvollständige Antworten: Erst auf Nachfrage schickte das Rathaus die angefragten Zahlen.  © Sven Gleisberg
Joseph Israel (26, Grüne) fragte jüngst, ob Chemnitz für Großveranstaltungen wie Hutfestival und Kosmos mobile Fahrradbügel besitzt – hier Fahrradbügel an der Leonhard-/Barbarossastraße.
Joseph Israel (26, Grüne) fragte jüngst, ob Chemnitz für Großveranstaltungen wie Hutfestival und Kosmos mobile Fahrradbügel besitzt – hier Fahrradbügel an der Leonhard-/Barbarossastraße.  © Kristin Schmidt

Grünen-Stadtrat Joseph Israel nutzt Anfragen für eigene Ideen

Joseph Israel (26, Grüne) landet im Anfragen-Ranking auf Platz zwei: Seit Beginn der Wahlperiode stellte er 50 Ratsanfragen.
Joseph Israel (26, Grüne) landet im Anfragen-Ranking auf Platz zwei: Seit Beginn der Wahlperiode stellte er 50 Ratsanfragen.  © Kristin Schmidt

Mit der Antwortqualität ist AfD-Stadtrat Nico Köhler zunehmend unzufrieden: "Das hat sichtlich abgenommen." Als Beispiel nennt er die Winterdienstkosten 2025/26. Weil Zahlen fehlten, musste er zum vierten Quartal mehrfach nachfragen.

Grünen-Stadtrat Joseph Israel nutzt Anfragen vor allem, um für eigene Ideen zunächst "eine Faktengrundlage" zu bekommen.

Die Antworten fielen je nach Fachbereich unterschiedlich aus. "Im Großen und Ganzen bekommt aber die Infos, die man braucht."

Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt (3), Sven Gleisberg

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