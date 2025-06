Nachtruhe für Igel in Chemnitz: Ist das der richtige Weg?

Alles in Kürze

"Wir freuen uns riesig, dass wir mithelfen konnten, dieses Verbot durchzusetzen. In einem Jahr werden wir prüfen, ob es gewirkt hat."

Die neue Allgemeinverfügung gilt ab sofort für das gesamte Stadtgebiet. Ausnahmen sind nur in Innenräumen oder auf Dächern erlaubt – oder mit offizieller Genehmigung, falls keinerlei Gefahr nachweisbar ist.

Genau dort setzen kritische Stimmen an. Jens Kieselstein (44, FDP): "Wer soll so ein Verbot kontrollieren? Ich hätte mir gewünscht, dass wir im Stadtrat eine vernünftigere Lösung finden."

Igel fliehen nicht. Wenn’s gefährlich wird, rollen sie sich ein – direkt ins Verderben. © Armin Weigel/dpa

Das neue Nachtfahrverbot für Mähroboter in Chemnitz ist zweifellos gut gemeint. Doch ist es auch gut gemacht? Igel sind keine Fluchttiere. Sie rollen sich ein, vertrauen auf ihre Stacheln – und werden von scharfen Klingen grausam verstümmelt.

So klar der Tierschutzgedanke ist – so fraglich ist die praktische Umsetzung. Wer soll das eigentlich kontrollieren? Die Stadtverwaltung? Die kämpft bereits an allen Ecken mit Personalmangel.

Will man ernsthaft Mitarbeiter in den Nachtstunden durch Gärten schicken, um Rasenroboter auf frischer Tat zu ertappen?

Bleibt also die nächste logische Konsequenz: Die Nachbarn sollen es melden. Was im besten Fall Achtsamkeit ist, wird im schlimmsten Fall zur Einladung für Denunziantentum. Ein Rasengeräusch zu viel – und schon klingelt das Ordnungsamt?

Völlig absurd wird es dann, wenn man die Ausnahmeregel liest: In Innenräumen sei der Einsatz weiter erlaubt. Wirklich? Wer bitte besitzt eine Wiese im Wohnzimmer oder mäht auf dem Balkon? Das ist Bürokratie mit Komik-Potenzial – typisch deutsch eben.

Was also tun? Statt starrer Vorschriften könnte die Stadt auf technische Nachrüstung setzen. Es gibt inzwischen Mähroboter mit Ultraschallsensoren und tierfreundlichen Stoppsystemen.

Zudem braucht es jede Menge Aufklärung, ob das Mähen in der Nacht wirklich notwendig ist. Der Igel braucht unsere Hilfe, keine Frage. Aber zwischen sinnvollem Schutz und Aktionismus verläuft eine schmale Grenze.