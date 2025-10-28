Rathaus-Vorschlag erhitzt Gemüter: Stadtreinigung putzt weniger, wird aber teurer

Chemnitz - Die Finanzkrise in Chemnitz trifft nun auch die Straßenreinigung. Ab 2026 will die Stadt sparen: Trotz insgesamt sinkender Putzfrequenz sollen die Gebühren für die Chemnitzer leicht steigen (rund ein Prozent).

Vor seinem Weggang hat Ex-Baubürgermeister Michael Stötzer (53, Grüne) noch eine neue Straßenreinigungssatzung erarbeitet. © Kristin Schmidt

2024 war die Gebührenordnung krachend gescheitert, jetzt startet die Verwaltung den nächsten Anlauf.

Am Mittwoch steht das Thema erneut auf der Tagesordnung. Und was drinsteht, dürfte viele ärgern.

In der noch vom bereits ausgeschiedenen Baubürgermeister Michael Stötzer (53, Grüne) verantworteten Beschlussvorlage heißt es: "Insbesondere die Kosten der Vorhaltung und der Sachaufwand sind gestiegen."

Heißt: Die Stadt muss mehr für Personal, Technik und Fahrzeuge zahlen. Auch der neue Betriebshof schlägt durch höhere Abschreibungen ins Kontor.