Wahl-Klatsche für Linke, Grüne und FDP in Chemnitz: Das sagen die Parteien dazu

Kieselstein denkt bereits laut über den Anschluss an andere Fraktionen nach: "Wir wollen ja im Rat auch etwas bewegen. Doch wir werden uns genau überlegen, was wir tun. Beim BSW beispielsweise weiß niemand, wofür die Gewählten eigentlich stehen."

Die Chemnitzer Linken sehen die Gründe für die Niederlage dagegen vor allem in der Lage der Bundespartei: "Unsere Verluste zeigen, dass die jahrelangen Streitereien in unserer Partei auch dem Ansehen unseres Stadtverbandes geschadet haben", so Stadt-Chef Tim Detzner (45) in einer Pressemitteilung.