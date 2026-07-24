Zwischenbilanz zum Großumbau: So peppt Chemnitz die Zwickauer Straße auf

Chemnitz - Chemnitz krempelt die Zwickauer Straße um: Was zunächst nach grauer Förderbürokratie klingt, verändert seit drei Jahren einen ganzen Teil des Chemnitzer Westens. Hinter dem "Fördergebiet Zwickauer Straße" steckt eine groß angelegte Frischekur für das Viertel. Die Stadt will Straßen, Grünflächen und Gebäude gemeinsam entwickeln. Die Idee: Aus der lauten Durchgangsachse wird ein lebendiger Stadtraum.

Die Zwickauer Straße wird bis 2028 grundhaft ausgebaut. © Ralph Kunz

2022 stellte der Stadtrat dafür die Weichen und erklärte die 68 Hektar große Fläche zum Sanierungsgebiet. Seit 2023 fließt Geld von Stadt, Freistaat, Bund und EU. Nun zieht die Stadt eine erste Zwischenbilanz zum Großumbau.

Acht Maßnahmen sind demnach bereits umgesetzt oder auf den Weg gebracht. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich auch: Ein erheblicher Teil der bisherigen Arbeit bestand aus Planungen, Vorbereitungen und Ankäufen.

Die wirklich großen und für die Chemnitzer sichtbaren Veränderungen stehen noch bevor.

Der verwilderte Rittergutspark in Schönau wird bis 2027 aus seinem Dornröschenschlaf geholt. Die historische Grünfläche rund um den Zinnteich bietet kaum Erholung und ist zugewachsen. Den ersten Schritt hat die Stadt bereits geschafft: Sie ließ den Zinnteich entschlammen. Die weitere Idee: eine Verbindung mit dem Grünzug am Kappelbach.

Zwischen Schillstraße und Am Feldschlößchen bekommt die Zwickauer Straße bis Mitte 2028 ein völlig neues Gesicht. Auf beiden Seiten entstehen Radstreifen, barrierefreie Haltestellen und sichere Übergänge. Einen besonderen Blickfang plant Chemnitz am Straßenbahnmuseum: Dort zieht sich künftig auf rund 130 Metern ein schmales Museumsgleis durch die Fahrbahn.