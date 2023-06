MotoGP am Sachsenring: Polizei gibt Empfehlung für An- und Abreise

Hohenstein-Ernstthal - Am Wochenende steigt das größte Motorsportevent Deutschlands auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal ( Landkreis Zwickau ), der MotoGP. Damit die Anreise für alle Besucher so stressfrei wie möglich verläuft, hat die Polizei einige Hinweise herausgegeben.

Am kommenden Wochenende trifft sich die Motorsport-Elite auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal. (Archivbild) © Andreas Kretschel

"Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigten, dass bereits am Donnerstag zahlreiche Besucherinnen und Besucher anreisen werden. Aus diesem Grund rechnet die Polizei mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen und ist bereits ab diesem Tag rund um den Ankerberg im Einsatz", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Besucher, die über die A72 nach Hohenstein-Ernstthal reisen, nutzen am besten die Anschlussstelle Stollberg-West. Wer über die A4 kommt, kann an der Anschlussstelle Wüstenbrand abfahren.

Wer den P+R-Parkplatz P12 an der B180 (Bereich Gersdorf/Oberlungwitz) nutzen will, kann mit einem Shuttlebus zur Rennstrecke fahren. Der Service steht jeweils ab 5 Uhr zur Verfügung. Außerdem gibt es einen Sonderparkplatz, für den aber ein Ticket benötigt wird und der bereits ausverkauft ist.

Am Sonntag ab 12 Uhr wird mit erhöhtem Abreiseverkehr gerechnet. Dann wird es auch umfangreiche Sperrungen rund um den Sachsenring geben. "An diesem Tag ist auf den Straßen rund um die Rennstrecke mit teils erheblichen Stauerscheinungen zu rechnen. Je nach Möglichkeit wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zur An- und Abreise in Anspruch zu nehmen", so die Polizei.

Von den Sperrungen ist unter anderem die B180 und die Goldbachstraße betroffen.