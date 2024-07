Verliebt in diesen Fußballprofi! Pauline Schäfer schwebt auf Wolke sieben nach Paris

Chemnitz - Mit ganz vielen Gefühlen in die Stadt der Liebe! Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz (27) hat wenige Tage vor dem Start bei den Olympischen Spielen in Paris ihre Beziehung öffentlich gemacht.

Unterstützung konnte die gebürtige Saarländerin in den vergangenen Monaten sehr gut gebrauchen. Nach einer Verletzung an der Halswirbelsäule stand ihr Olympiastart auf der Kippe.

"Es ist einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl, ihn an meiner Seite zu haben", sagte Pauline: "Ich erfahre, was Unterstützung in einer Partnerschaft bedeutet."

Seit einigen Monaten ist Pauline Schäfer mit Niklas Landgraf (28) zusammen. Er ist gebürtiger Chemnitzer und seit 2017 Fußballprofi beim Halleschen FC. © Picture Point/Gabor Krieg

Landgraf ist der Sohn ihres Trainers Kay-Uwe Temme. Der 47 Jahre alte Chemnitzer, der seit 2019 mit Pauline zusammenarbeitet, kommentierte schmunzelnd: "Dass man den Schwiegervater eher kennt als den Freund, kommt sicher selten vor. Ich hatte aber null Einfluss darauf."

Temme fährt am Sonntag mit Pauline Schäfer-Betz von Frankfurt/Main aus mit dem Zug nach Paris und wird sie auf ihre olympischen Wettkämpfe am Balken und Boden vorbereiten. Für die Weltmeisterin von 2017 sind es die dritten Olympischen Spiele. Ziel ist der Einzug ins Schwebebalken-Finale.

Ob Landgraf seiner Freundin am Wettkampftag (28. Juli) in Paris die Daumen drücken kann, ist offen. Der beim CFC und Dynamo Dresden ausgebildete Fußballprofi startet am 25. Juli mit dem HFC beim Chemnitzer FC in die neue Regionalliga-Saison.

Temme: "An Paulines Wettkampf-Wochenende spielt er nicht. Da wäre etwas Luft. Mal sehen, was Niklas mit seinem Trainer aushandelt."