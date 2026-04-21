Arbeitsunfall in Chemnitz: Mann bei Baumfällarbeiten abgestürzt und schwer verletzt

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In Chemnitz ist am Dienstagmorgen ein Mann bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz ist am Dienstagmorgen ein Mann (44) bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden.

Ein Mann (44) stürzte bei Baumfällarbeiten ab und verletzte sich schwer.
Ein Mann (44) stürzte bei Baumfällarbeiten ab und verletzte sich schwer.  © Jan Härtel

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr im Ortsteil Kappel. Der 44-Jährige stürzte bei Baumfällarbeiten in der Platnerstraße offenbar von einer Hebebühne.

Laut Polizei wurde der Mann dabei schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bisher nicht bekannt.

Offenbar war eine Hebebühne umgekippt.
Offenbar war eine Hebebühne umgekippt.  © Jan Härtel
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Die Landesdirektion Sachsen, Abteilung Arbeitsschutz, ermittelt nun mit der Chemnitzer Kriminalpolizei zu dem Vorfall.

Erst am Montag kam es in Chemnitz zu einem schweren Arbeitsunfall. In der Dorotheenstraße stürzte ein Bauarbeiter von einem Gerüst.

Titelfoto: Bildmontage: Jan Härtel (2)

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