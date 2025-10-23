Ausgefallene Ampel sorgt erneut für einen Unfall in Chemnitz

Chemnitz - Die Ampel an der Kreuzung Hainstraße/Palmstraße in Chemnitz ist derzeit außer Betrieb. Nachdem bereits am Mittwochabend zwei Autos zusammengekracht sind , passierte am Donnerstagvormittag gegen 10.45 Uhr erneut ein Unfall.

Die ausgefallene Ampel an der Kreuzung Hainstraße/Palmstraße sorgt für Verkehrschaos in der Stadt. © Chempic

Laut Polizei war ein 33-jähriger Opel-Fahrer auf der Hainstraße stadteinwärts unterwegs und stieß auf der Kreuzung zur Palmstraße mit einem vorfahrtsberechtigten Hyundai zusammen, der auf der Palmstraße aus Richtung Dresdner Straße angefahren kam.

Durch den Zusammenstoß krachte der Hyundai der 49-jährigen Fahrerin gegen einen weiteren Opel (Fahrerin: 43), der verkehrsbedingt in der Hainstraße gehalten hatte.

Die Hyundai-Fahrerin sowie ein 24-jähriger Mitfahrer des 33-Jährigen wurden leicht verletzt.