Bei Kontrolle in Chemnitz: Mann nach tödlichem Unfall an Zenti in Gewahrsam

Die Bahnhofstraße wurde nach dem tödlichen Unfall voll gesperrt. © Harry Härtel/Haertelpress

Am Donnerstag führte die Chemnitzer Polizei bis in die Abendstunden wieder eine Komplexkontrolle in der City durch. Als die Beamten am Nachmittag vier Männer (24, 28, 29, 31) in der Bretgasse kontrollieren wollten, versuchte ein 29 Jahre alter Algerier zu flüchten.

Der Mann konnte aber durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Bei ihm fanden die Polizisten elf Cliptütchen mit Cannabis und auch die anderen Männer (Algerier, Libyer und Marokkaner) hatten mehrere Konsumeinheiten Cannabis sowie Marihuana dabei.



"Bei den Identitätsfeststellungen aufgrund der Betäubungsmittelverstöße stellte sich zudem heraus, dass der 29-Jährige zur Festnahme durch die hiesige Staatsanwaltschaft ausgeschrieben war", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Der Algerier ist einer von drei Männern, die im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall an der Zentralhaltestelle gesucht wurden. Das schreckliche Unglück passierte am 10. Oktober. Ein 20-jähriger Gambier mit dem Spitznamen "Pablo" rannte am frühen Nachmittag in Richtung Tietz.

Er überquerte die Gleise der Zentralhaltestelle und lief auf die Bahnhofstraße, dort wurde er von einem Müllauto (Fahrer: 42) erfasst und tödlich verletzt.