Crash in Chemnitzer City: Audi kracht mit Baumaschinen-Fahrzeug zusammen

Chemnitz - Crash in der Chemnitzer Innenstadt am Montagmorgen: Ein Audi knallte mitten im Berufsverkehr mit einem Baumaschinen-Fahrzeug zusammen.

Dieser Audi krachte am Montagmorgen auf der Theaterstraße in Chemnitz mit einer Baumaschine zusammen. © Chempic

Der Unfall geschah gegen 8.30 Uhr auf der Theaterstraße. Laut Polizei wollte der Fahrer eines Baumaschinen-Fahrzeuges (36) wenden. In diesem Moment knallte ein Audi gegen das Arbeitsgerät.



Das Auto wurde dabei im Frontbereich beschädigt. Eine Spur der Theaterstraße musste gesperrt werden. "Der Audi-Fahrer erlitt bei dem Unfall nach gegenwärtigem Kenntnisstand leichte Verletzungen", heißt es von der Polizei.