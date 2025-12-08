Crash in Chemnitzer City: Audi kracht mit Baumaschinen-Fahrzeug zusammen
Chemnitz - Crash in der Chemnitzer Innenstadt am Montagmorgen: Ein Audi knallte mitten im Berufsverkehr mit einem Baumaschinen-Fahrzeug zusammen.
Der Unfall geschah gegen 8.30 Uhr auf der Theaterstraße. Laut Polizei wollte der Fahrer eines Baumaschinen-Fahrzeuges (36) wenden. In diesem Moment knallte ein Audi gegen das Arbeitsgerät.
Das Auto wurde dabei im Frontbereich beschädigt. Eine Spur der Theaterstraße musste gesperrt werden. "Der Audi-Fahrer erlitt bei dem Unfall nach gegenwärtigem Kenntnisstand leichte Verletzungen", heißt es von der Polizei.
Aufgrund der Sperrung kam es auf der Theaterstraße am Montagmorgen zu Verkehrsbehinderungen. Zur Höhe des Sachschadens ist noch nichts bekannt.
Erstmeldung: 8. Dezember, 10.08 Uhr, zuletzt aktualisiert: 13.33 Uhr
Titelfoto: Chempic