Mehrere Verletzte nach Auffahrunfällen in Chemnitz

1.506 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Samstagnachmittag krachte es gleich zweimal heftig in Chemnitz. Was ist bisher bekannt?

Chemnitz - Am Samstagnachmittag krachte es gleich zweimal heftig in Chemnitz. Insgesamt waren sieben Autos an den beiden Auffahrunfällen beteiligt. Was ist bisher bekannt?

Zusammengeschobene Autos bei dem Auffahrunfall auf der Brückenstraße.
Zusammengeschobene Autos bei dem Auffahrunfall auf der Brückenstraße.  © Jan Härtel

Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Brückenstraße gerufen. Dies bestätigte die Polizei Chemnitz gegenüber TAG24. Weitere Informationen kann die Polizei derzeit noch nicht geben. Die Beamten sind noch im Einsatz. Es soll aber mehrere Verletzte geben.

TAG24-Informationen zufolge krachten ein BMW, ein Honda und ein Audi mit insgesamt zehn Insassen - darunter auch Kinder - zusammen.

Neben der Polizei sind mehrere Rettungsdienste, der leitende Notarzt und die Feuerwehr im Einsatz.

Unfall in Chemnitz: Transporter kracht gegen Straßenbahn-Mast
Chemnitz Unfall Unfall in Chemnitz: Transporter kracht gegen Straßenbahn-Mast

Sobald weitere Details vorliegen, informieren wir Euch an dieser Stelle.

Bei dem Unfall auf der Brückenstraße gab es mehrere Verletzte.
Bei dem Unfall auf der Brückenstraße gab es mehrere Verletzte.  © Jan Härtel
Deine täglichen News aus Chemnitz

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Auffahrunfall in der Zschopauer Straße

Vier Autos krachten auf der Zschopauer Straße ineinander.
Vier Autos krachten auf der Zschopauer Straße ineinander.  © Jan Härtel

Bereits zuvor, gegen 14.30 Uhr, krachte es in der Zschopauer Straße. Auch dies bestätigte die Polizei.

Dort kam es ebenfalls zu einem Auffahrunfall zwischen mehreren Autos. Weitere Details zum Unfallhergang liegen noch nicht vor.

An den beiden Opel, dem Mercedes und dem VW entstand hoher Sachschaden.

Fußgängerin gerät in Chemnitz unter Straßenbahn und wird schwer verletzt
Chemnitz Unfall Fußgängerin gerät in Chemnitz unter Straßenbahn und wird schwer verletzt

Zwei Personen sollen TAG24-Informationen zufolge in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

Titelfoto: Jan Härtel (3)

Mehr zum Thema Chemnitz Unfall: