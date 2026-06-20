Mehrere Verletzte nach Auffahrunfällen in Chemnitz
Chemnitz - Am Samstagnachmittag krachte es gleich zweimal heftig in Chemnitz. Insgesamt waren sieben Autos an den beiden Auffahrunfällen beteiligt. Was ist bisher bekannt?
Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Brückenstraße gerufen. Dies bestätigte die Polizei Chemnitz gegenüber TAG24. Weitere Informationen kann die Polizei derzeit noch nicht geben. Die Beamten sind noch im Einsatz. Es soll aber mehrere Verletzte geben.
TAG24-Informationen zufolge krachten ein BMW, ein Honda und ein Audi mit insgesamt zehn Insassen - darunter auch Kinder - zusammen.
Neben der Polizei sind mehrere Rettungsdienste, der leitende Notarzt und die Feuerwehr im Einsatz.
Sobald weitere Details vorliegen, informieren wir Euch an dieser Stelle.
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Auffahrunfall in der Zschopauer Straße
Bereits zuvor, gegen 14.30 Uhr, krachte es in der Zschopauer Straße. Auch dies bestätigte die Polizei.
Dort kam es ebenfalls zu einem Auffahrunfall zwischen mehreren Autos. Weitere Details zum Unfallhergang liegen noch nicht vor.
An den beiden Opel, dem Mercedes und dem VW entstand hoher Sachschaden.
Zwei Personen sollen TAG24-Informationen zufolge in ein Krankenhaus gebracht worden sein.
Titelfoto: Jan Härtel (3)