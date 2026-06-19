Radfahrer erfasst Kind in Chemnitz und flüchtet

Chemnitz - Ein fünfjähriges Mädchen wurde am Donnerstagnachmittag in Chemnitz von einem Radfahrer erfasst. Der Unbekannte fuhr daraufhin davon.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der unbekannte Fahrradfahrer gegen 15.45 Uhr auf dem Gehweg der Bernsdorfer Straße unterwegs. Zur selben Zeit befand sich auch das Mädchen auf dem Gehweg.

Der unbekannte Mann erfasste das Kind mit seinem Fahrrad und fuhr pflichtwidrig fort. Das Mädchen wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Mann war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs und wurde als etwa 50 bis 60 Jahre alt beschrieben. Er trug offenbar einen blauen Rennradanzug und einen silberfarbenen Helm.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Wer hat den beschriebenen Unfall auf dem Gehweg der Bernsdorfer Straße nahe der Wartburgstraße beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des beschriebenen Fahrradfahrers und/oder dessen Aufenthaltsort machen?