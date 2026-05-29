Zwei Verletzte bei Frontalcrash in Chemnitz

Chemnitz - Am Freitagvormittag wurden bei einem Frontalcrash in Chemnitz zwei Personen verletzt.

Ein Audi ist am Freitagmorgen auf der Zschopauer Straße frontal in einen Opel gefahren. © Jan Härtel/Chempic

Der Unfall passierte gegen 8.30 Uhr auf der Zschopauer Straße.

Nach ersten Informationen war der Fahrer eines Audi stadteinwärts unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.

Der Audi krachte schließlich frontal in einen entgegenkommenden Opel.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt.