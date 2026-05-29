Zwei Verletzte bei Frontalcrash in Chemnitz
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Chemnitz - Am Freitagvormittag wurden bei einem Frontalcrash in Chemnitz zwei Personen verletzt.
Der Unfall passierte gegen 8.30 Uhr auf der Zschopauer Straße.
Nach ersten Informationen war der Fahrer eines Audi stadteinwärts unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.
Der Audi krachte schließlich frontal in einen entgegenkommenden Opel.
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Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt.
Nähere Informationen liegen laut Polizei noch nicht vor.
Durch den Unfall kam es auf der viel befahrenen Zschopauer Straße zu Verkehrsbehinderungen.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic