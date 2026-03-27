Schwerer Unfall in Chemnitz: Nissan-Transporter kracht gegen VW, zwei Personen im Krankenhaus

Chemnitz - Heftiger Unfall am Freitagmittag in Chemnitz . Was ist bisher bekannt?

Nachdem der Nissan gegen einen parkenden VW gekracht war, schleuderte er auf die gegenüberliegende Straßenseite. © Jan Härtel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ging der Unfall auf der Bersndorfer Straße gegen 12.50 Uhr ein.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Nissan-Fahrer auf der Bernsdorfer Straße unterwegs, wo er aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Transporter verlor.

Das Fahrzeug kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte erst gegen einen parkenden VW und schleuderte dann auf die linke Seite, wo er zum Stehen kam.

"In der Erstmeldung wurde eine nicht-ansprechbare Person gemeldet", teilte der Polizeisprecher weiter mit. "Mehr ist derzeit noch nicht vermerkt."

Vorort-Informationen zufolge soll der Renault-Fahrer reanimiert worden und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden sein. Seine Beifahrerin kam ebenfalls in eine Klinik.

Es entstand sehr hoher Sachschaden.