 2.330

Schwerer Unfall in Chemnitz: Nissan-Transporter kracht gegen VW, zwei Personen im Krankenhaus

Heftiger Unfall am Freitagmittag in Chemnitz. Nachdem ein Nissan-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, krachte es gegen ein parkendes Auto.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Heftiger Unfall am Freitagmittag in Chemnitz. Was ist bisher bekannt?

Nachdem der Nissan gegen einen parkenden VW gekracht war, schleuderte er auf die gegenüberliegende Straßenseite.
Nachdem der Nissan gegen einen parkenden VW gekracht war, schleuderte er auf die gegenüberliegende Straßenseite.  © Jan Härtel

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ging der Unfall auf der Bersndorfer Straße gegen 12.50 Uhr ein.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Nissan-Fahrer auf der Bernsdorfer Straße unterwegs, wo er aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Transporter verlor.

Das Fahrzeug kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte erst gegen einen parkenden VW und schleuderte dann auf die linke Seite, wo er zum Stehen kam.

Unfall in Chemnitzer City: Suzuki knallt mit Straßenbahn zusammen
Chemnitz Unfall Unfall in Chemnitzer City: Suzuki knallt mit Straßenbahn zusammen

"In der Erstmeldung wurde eine nicht-ansprechbare Person gemeldet", teilte der Polizeisprecher weiter mit. "Mehr ist derzeit noch nicht vermerkt."

Vorort-Informationen zufolge soll der Renault-Fahrer reanimiert worden und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden sein. Seine Beifahrerin kam ebenfalls in eine Klinik.

Es entstand sehr hoher Sachschaden.

Die Bernsodrfer Straße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. Die Unfallaufnahme dauert noch an. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Jan Härtel

Mehr zum Thema Chemnitz Unfall: