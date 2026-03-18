Heftiger Crash in Chemnitz: Audi knallt Transporter ins Heck
Chemnitz - Heftiger Crash am Mittwochnachmittag in Chemnitz: Ein Audi knallte mit voller Wucht in das Heck eines Transporters.
Gegen 14.15 Uhr knallte es auf Höhe der Bernsdorfer Straße gewaltig: Ein Audi fuhr an einer Ampel auf das Heck eines haltenden Transporters auf. Der Zusammenprall war so heftig, dass der Transporter eingedrückt wurde, im Audi sprangen die Airbags auf.
Die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle ab - daraufhin kam es auf der Kreuzung kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.
Laut ersten Informationen wurden zwei Personen verletzt. Zur Unfallursache gibt es derzeit noch keine Angaben. Auch die Höhe des Sachschadens ist unklar.
Fast gleichzeitig geschah in Altchemnitz ein kurioser Unfall: Ein Lkw riss versehentlich eine Straßenbahn-Oberleitung runter. Die Folge: Chaos im Feierabendverkehr - die Kreuzung wurde gesperrt, zudem gibt es massive Beeinträchtigungen im Tram-Verkehr.
Titelfoto: Chempic