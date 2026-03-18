Heftiger Crash in Chemnitz: Audi knallt Transporter ins Heck

Chemnitz - Heftiger Crash am Mittwochnachmittag in Chemnitz : Ein Audi knallte mit voller Wucht in das Heck eines Transporters.

Auf dem Südring in Chemnitz krachte ein Audi gegen einen Transporter. © Chempic

Gegen 14.15 Uhr knallte es auf Höhe der Bernsdorfer Straße gewaltig: Ein Audi fuhr an einer Ampel auf das Heck eines haltenden Transporters auf. Der Zusammenprall war so heftig, dass der Transporter eingedrückt wurde, im Audi sprangen die Airbags auf.

Die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle ab - daraufhin kam es auf der Kreuzung kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Laut ersten Informationen wurden zwei Personen verletzt. Zur Unfallursache gibt es derzeit noch keine Angaben. Auch die Höhe des Sachschadens ist unklar.