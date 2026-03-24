Seat kracht in Traktor: Fahrer nach schwerem Unfall verstorben
Jahnatal - Es ist das schreckliche Ende eines heftigen Unfalls: Ein Seat-Fahrer (60), der am Freitagabend in Jahnatal (Landkreis Mittelsachsen) in einen Traktor gefahren ist, ist im Krankenhaus verstorben.
Die Polizei teilte die traurige Nachricht am Dienstag mit. Die Verletzungen des 60-Jährigen waren demnach zu schwer.
Der Mann war am Freitag kurz vor 20 Uhr auf der S35 zwischen Ostrau und Glauchau unterwegs, als es in Höhe des Abzweigs zur K7592 zu dem Unfall kam.
Ein Traktor-Fahrer (17) hatte den Seat im Gegenverkehr bemerkt, da er durch unsichere Fahrweise auffiel. Der 17-Jährige hielt am Straßenrand an, um den Seat vorbeifahren zu lassen, doch dieser krachte in ein Vorderrad des Traktors. Der Zusammenstoß war dabei so heftig, dass der Kleinwagen auf ein Feld geschleudert wurde.
Der 60-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste befreit werden und kam dann ins Krankenhaus, wo er nun seinen Verletzungen erlag. Der Traktorfahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.
An dem Seat entstand Totalschaden. Die Schadenssumme wird insgesamt auf rund 30.000 Euro geschätzt.
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas