Seat kracht in Traktor: Fahrer nach schwerem Unfall verstorben

Jahnatal - Es ist das schreckliche Ende eines heftigen Unfalls : Ein Seat-Fahrer (60), der am Freitagabend in Jahnatal (Landkreis Mittelsachsen) in einen Traktor gefahren ist , ist im Krankenhaus verstorben.

Der Fahrer (60) wurde in dem Seat eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Er verstarb nun im Krankenhaus. © EHL Media/Dietmar Thomas

Die Polizei teilte die traurige Nachricht am Dienstag mit. Die Verletzungen des 60-Jährigen waren demnach zu schwer.

Der Mann war am Freitag kurz vor 20 Uhr auf der S35 zwischen Ostrau und Glauchau unterwegs, als es in Höhe des Abzweigs zur K7592 zu dem Unfall kam.

Ein Traktor-Fahrer (17) hatte den Seat im Gegenverkehr bemerkt, da er durch unsichere Fahrweise auffiel. Der 17-Jährige hielt am Straßenrand an, um den Seat vorbeifahren zu lassen, doch dieser krachte in ein Vorderrad des Traktors. Der Zusammenstoß war dabei so heftig, dass der Kleinwagen auf ein Feld geschleudert wurde.