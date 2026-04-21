Unfall in Chemnitz: VW und Bus krachen zusammen

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In Chemnitz krachten am Dienstagmorgen auf der Kreuzung Louis-Schreiter-Straße/Georgenkirchweg ein VW und ein Bus zusammen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz krachten am Dienstagmorgen ein VW und ein Bus zusammen.

Ein VW und ein Bus krachten auf der Kreuzung Louis-Schreiter-Straße/Georgenkirchweg zusammen.
Ein VW und ein Bus krachten auf der Kreuzung Louis-Schreiter-Straße/Georgenkirchweg zusammen.  © Jan Härtel

Gegen 8.15 Uhr ereignete sich der Unfall auf der Kreuzung Louis-Schreiter-Straße/Georgenkirchweg.

Der Bus war in Richtung Reichenbrand unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes kam.

Die Fahrerin des VW wurde leicht verletzt, auch ein Insasse im Bus klagte über Schmerzen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Der Bus fährt aktuell umgeleitet aufgrund der voll gesperrten Trützschlerstraße.

Titelfoto: Jan Härtel

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