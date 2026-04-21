Unfall in Chemnitz: VW und Bus krachen zusammen

Chemnitz - In Chemnitz krachten am Dienstagmorgen ein VW und ein Bus zusammen.

Der Bus war in Richtung Reichenbrand unterwegs, als es zu dem Zusammenstoß aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes kam.

Gegen 8.15 Uhr ereignete sich der Unfall auf der Kreuzung Louis-Schreiter-Straße/Georgenkirchweg.

Die Fahrerin des VW wurde leicht verletzt, auch ein Insasse im Bus klagte über Schmerzen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Der Bus fährt aktuell umgeleitet aufgrund der voll gesperrten Trützschlerstraße.

