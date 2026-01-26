Schnee-Chaos auf A4 in Sachsen: Heftiger Unfall legt Autobahn stundenlang lahm!

Hohenstein-Ernstthal/Glauchau - Winter-Chaos auf der A4 in Sachsen ! Drei Fahrzeuge krachten am Montagnachmittag ineinander und legten die Autobahn komplett lahm. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Die A4 bei Glauchau glich am Montagabend einem Trümmerfeld: Nach einem heftigen Crash landeten zahlreiche Glasflaschen auf der Autobahn. © Andreas Kretschel

Laut Polizeiangaben geschah der Unfall gegen 16.15 Uhr zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau. Demnach krachten drei Laster und ein Kleintransporter zusammen.

Durch den Zusammenstoß kippte die Ladung eines Lasters auf die Autobahn - unzählige Glasflaschen landeten auf der A4! Zudem wurde der Kleintransporter durch den Crash von der Autobahn geschoben. Das Fahrzeug rutschte einen Abhang hinab und landete im Gestrüpp.



Die A4 musste nach dem heftigen Crash in Richtung Erfurt komplett gesperrt werden. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte rückten an - auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

"Nach aktuellem Kenntnisstand wurde eine Person in ein Krankenhaus gebracht", erklärt eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.

Zum genauen Unfallhergang können die Beamten derzeit noch nichts sagen. "Der Einsatz läuft noch", so die Polizei.