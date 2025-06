Hitzewelle rollt auf Chemnitz zu! Ärztin verrät: So kommt Ihr gut durch den Hochsommer

Chemnitz - Heiß, heißer, Chemnitz : Am Dienstag sollen die Temperaturen laut DWD auf über 33 Grad klettern, andernorts in Sachsen wird es noch heißer. Der Hochsommer kann auch zur Gefahr werden: Mit diesen Tipps überhitzt Ihr nicht.

Wer das Wetter gar nicht aushält, kann unter eine kühle Dusche hüpfen. "Auch kalte Arm- und Fußbäder können zusätzlich entlastend wirken", so Geisler.

Wer Sport machen möchte, sollte das in den Morgenstunden tun. Und zudem bedenken: "Prinzipiell ist bei Hitze die Leistungsfähigkeit von uns allen eingeschränkt." Da darf ausreichend und vor allem alkoholfreie Flüssigkeit nicht fehlen. "Bevorzugen Sie leichtes Essen!"

Während andere den Schatten suchen, liefert sie weiter aus: DHL-Zustellerin Natalie Förstl (28) trotzt tapfer der Sommerhitze. © Maik Börner

Doch was tun, wenn man trotzdem in die Hitze muss und sich weder in den Schatten noch unter die Dusche flüchten kann?

Zusteller der Deutschen Post/DHL beispielsweise bekommen Wasser und Kühlpacks für den Nacken mit auf ihre Touren, so ein Unternehmenssprecher: "Im letzten Jahr, als es richtig heiß war, gab es in der Zustellbasis in Chemnitz jeden Tag Wassereis." Zudem können die Mitarbeiter ihre Pausenzeiten anpassen.

Ähnliches gilt für die Beschäftigten beim Bauunternehmen Gunter Hüttner: "Unsere Mitarbeiter bekommen Getränke, Käppi, Sonnenhüte und -creme", so eine Sprecherin des Chemnitzer Bauunternehmens.

An besonders heißen Tagen werden mitunter Sonnensegel über den Baustellen aufgespannt.