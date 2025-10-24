Sturmtief "Joshua" wütet über Deutschland: In diesem Gebiet wird es brenzlig

Deutschland - Sturmtief "Joshua" ist da und bringt Wind, Regen und Kälte in die Bundesrepublik. Bereits in der Nacht waren in manchen Orten die Vorboten des Unwetters spürbar. Vor allem in einer Region wird es brenzlig.

Sturmwarnung für Deutschland: Das Tief "Joshua" sorgt für Wind, Regen und Kälte. © Bildmontage/Screenshot/Wetteronline.de, Julian Stratenschulte/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mitteilte, werden an der Nordseeküste bis zu 120 Kilometer pro Stunde erwartet. Bereits in der Nacht gab es in Küstenstädten wie beispielsweise Wilhelmshaven hohe Wellen, Promenaden standen unter Wasser.

Das Sturmtief befindet sich laut DWD über der südlichen Nordsee und zieht nur langsam ab. Da "Joshua" maritime Subpolarluft im Gepäck hat, bleibt es bei uns windig bis stürmisch.

Ähnlich wie im Nordseeumfeld kann es am Morgen im Mittelgebirge und den Alpen zu schweren Sturm- bis Orkanböen kommen. Dort nimmt der Wind Geschwindigkeiten zwischen 89 und 118 Kilometer pro Stunde auf.

Im Laufe des Tages sagen die Meteorologen auch für die anderen Teile Deutschlands stürmische Böen, gebietsweise schauerartigen Regen und einzelne kurze Gewitter voraus. Oberhalb von 1500 Meter kann man mit bis zu fünf Zentimeter Schneefall rechnen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 7 und 14 Grad. Zum Nachmittag und Abend soll sich das Wetter langsam beruhigen.

In der kommenden Nacht nimmt der Wind zwar überwiegend ab, für das Nordseeumfeld und auf den Bergen gibt es aber noch keine Entwarnung. Hier werden weitere Sturmböen erwartet. Das Wochenende bleibt zunächst sehr stürmisch und verregnet.