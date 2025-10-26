Unwetter zieht durchs Erzgebirge: Mehrere Autos liegen geblieben, Bäume umgestürzt

Oberwiesenthal/Erla - Das Sturmtief "Joshua" sorgte am Sonntag im Erzgebirge für einen plötzlichen Wintereinbruch.

Stark Windböen und Schneefall erlebten die Spaziergänger am Sonntag auf dem Fichtelberg. © André März

"Von O bis O" ist die Faustregel beim Wechsel der Winter- und Sommerreifen. Wie wichtig dies besonders im Erzgebirge ist, haben am Sonntag einige Autofahrer am eigenen Leib erfahren.

Mit "Joshua" zog eine Schneefront über das Mittelgebirge. Diese sorgte teilweise nicht nur für eine schwere Sicht, sondern auch für Verkehrsbehinderungen.

Innerhalb von kürzester Zeit fielen im oberen Erzgebirge mehrere Zentimeter Neuschnee. Somit blieb auf der Straße zwischen dem Fichtelberg und Tellerhäuser nicht nur der Schnee, sondern auch zahlreiche Autos liegen. Am Grenzübergang Oberwiesenthal sorgten Schneeverwehungen zu Behinderungen.

Teilweise ging es für die Autofahrer nur in Schrittgeschwindigkeit voran. Aktuellen Informationen zufolge blieben größere Unfälle jedoch aus.

Auf dem Fichtelberg wurde schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde gemessen. Die Schwebebahn am Berg hatte deswegen ihren Betrieb eingestellt.