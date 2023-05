Wie in alten Zeiten: Aljona Savchenko und Robin Szolkowy zeigen, dass sie es noch können

Aljona Savchenko (39) und Robin Szolkowy (43) waren seit 2003 das deutsche Eislauftraumpaar. Gemeinsam holten sie zahlreiche Titel bei verschiedenen Meisterschaften. (Archivbild) © Kristin Schmidt

"Hey zusammen, wie ihr bereits mitbekommen habt, bin ich zurück in Chemnitz. Robin und ich werden gemeinsam einen neuen Eiskunstlaufprojekt starten, um den Nachwuchs zu fördern. Wir möchten euch auf eurem Weg zur Eiskunstlaufspitze begleiten und unsere Erfahrungen aus unserer aktiven Zeit teilen", schreibt die 39-jährige Ukrainerin auf ihrem Facebook-Profil (Rechtschreibung übernommen).

Dazu postet sie Fotos mit ihrem früheren Eislaufpartner.

Und da sieht man auch: Die beiden Sportler haben nichts verlernt! Während Savchenko und Szolkowy auf dem einen Bild entspannt nebeneinander stehen, zeigen sie auf dem anderen Foto eine Hebefigur wie zu ihren besten Eislaufzeiten.

In dem Posting verrät Savchenko auch, dass es am kommenden Montag endlich mit dem neuen Projekt losgehen: "Wir wollen mit Kindern so trainieren, dass sie Freude und Spaß haben und dabei natürlich auch Ehrgeiz entwickeln. Das ist unser Traum – damit das Eiskunstlaufen in Deutschland wieder nach vorne zu bringen. Lasst uns gemeinsam eine tolle Zeit auf dem Eis erleben!"