Wochenarbeitszeit reduziert und mehr Gehalt: Chemnitzer Ärzte bekommen neuen Tarifvertrag

Chemnitz - Gute Nachrichten für die Ärzte am Chemnitzer Klinikum : Es gibt eine Einigung im Tarifstreit und die gilt rückwirkend zum 1. Januar.

Für die Ärzte des Chemnitzer Klinikums gilt rückwirkend zum 1. Januar ein neuer Tarifvertrag. © Maik Börner

Wie der Marburger Bund am Donnerstag mitteilt, profitieren rund 600 Ärztinnen und Ärzte am Klinikum von dem neuen Tarifabschluss mit dem Marburger Bund Sachsen. "Die Tarifpartner einigten sich auf eine bessere Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben, auf einen steuerfreien Inflationsausgleich und Gehaltssteigerungen", so eine Verbandssprecherin.

Eines der wichtigsten Verhandlungsergebnisse sind verlässliche Arbeitszeiten. So soll es mehr Vorlauf bei der Dienstplanung und höhere Zuschläge bei kurzfristigen Änderungen geben.

"Überstunden anzuordnen oder Ärzte kurzfristig aus dem Frei zu holen, wird für den Arbeitgeber teurer. Diese Tarifeinigung soll zu einer besseren Planbarkeit des privaten Alltags der Ärztinnen und Ärzte führen, wovon besonders junge Arztfamilien profitieren. Ausgeruhte Ärztinnen und Ärzte sind definitiv die besten Behandler!", erläutert Dr. Peter Schreiter, Mitglied der ärztlichen Tarifkommission am Klinikum Chemnitz und Beisitzer im MB Sachsen Landesvorstand.

Außerdem wurde eine Reduzierung der durchschnittlichen Maximal-Wochenarbeitszeit durchgesetzt.