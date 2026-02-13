Am 13. Februar erinnert Dresden an die Folgen von Diktatur und nationalistischer Gewaltherrschaft. Dafür wird es wieder eine Menschenkette geben.

Von Maximilian Schiffhorst, Benjamin Schön

Dresden - Im Zeichen des Gedenkens erinnert Dresden am 13. Februar an die Folgen von Diktatur und nationalistischer Gewaltherrschaft - mit Musik, Begegnung und der traditionellen Menschenkette. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Einschränkungen gefasst machen.

Um 18 Uhr wird am Freitag die Menschenkette in der Dresdner Innenstadt gebildet. © Robert Michael/dpa Zum 81. Mal jährt sich die Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg. Aus diesem Anlass wird es am Freitag ein großes Programm geben. Um 9 Uhr findet ein Stilles Gedenken auf dem Nordfriedhof statt. Ebenfalls wird parallel dazu eine Gedenkfeier auf dem Altmarkt abgehalten. Es folgt um 13 Uhr ein Gedenken auf dem Dresdner Heidefriedhof, bevor für 17 Uhr ein gemeinsames Bürgersingen vor dem Kulturpalast angesetzt ist. Höhepunkt wird um 18 Uhr unter Glockenläuten der Dresdner Kirchen der Zusammenschluss der Menschenkette sein. Sie verläuft - unter Sperrung der Wilsdruffer Straße - vom Theaterplatz aus über die Brühlsche Terrasse, entlang der Synagoge, der Frauenkirche, des Neuen Rathauses, um den Altmarkt und über den Postplatz zurück zum Theaterplatz. Dresden Dickes Lob von PETA: Dresdner Veterinäramt ist das Beste seiner Art Nach einem ökumenischen Friedensgottesdienst um 20.30 Uhr bildet die "Nacht der Stimmen" ab 22 Uhr in der Frauenkirche den Abschluss. Daneben sind für Freitag diverse Mahnwachen aus dem rechten Spektrum angemeldet. Auch werden zwei Gegendemos durch die Stadt ziehen. TAG24 hält euch in einem Ticker über den 13. Februar auf dem Laufenden.

13. Februar, 10.55 Uhr: Gedenkfeier auf Nordfriedhof mit Sachsens Innenminister

Zeitgleich zur Veranstaltung auf dem Altmarkt sind Menschen auf dem Nordfriedhof zum einem stillen Gedenken zusammengekommen. Unter den Teilnehmern waren unter anderem der erste Bürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) sowie Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU). Die Veranstaltung startete mit militärischen Ehren. Im weiteren Verlauf wurde Kränze niedergelegt - unter anderem vom Landtag und der jüdischen Gemeinde.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) nahm an der Gedenkfeier auf dem Nordfriedhof teil.

Auch Dresdens erster Bürgermeister Jan Donhauser (56, CDU, l.) kam zu der Veranstaltung. © Petra Hornig

13. Februar, 9.36 Uhr: Pfarrer mit Rede auf dem Altmarkt - "War ein Urbild des Grauens"

Mit Musik und Redebeiträgen gedachten die ersten Leute dem 13. Februar und insbesondere der 6865 Menschen, die auf dem Altmarkt verbrannt wurden. Ein paar Leute hielten dem regnerischen Wetter stand und kamen am frühen Morgen auf den zentralen Platz. Dort hielt Albrecht Nollau, der Superintendent der Evangelisch-Lutherischen Laurentiuskirchgemeinde Dresden-Neustadt, eine Rede. Er sagte zu den damaligen Verbrennungen: "Es gibt Bilder da kann man nicht hinschauen und auch nicht wegschauen. Für mich war das ein Urbild das Grauens und des Krieges." Der Pfarrer betonte, keinen neuen Nationalismus und eine Sortierung von Menschen haben zu wollen, auch wenn es scheint, dass diese Muster weltweit an Macht gewinnen würden.

Pfarrer Albrecht Nollau erinnerte an das Grauen, das sich 1945 auf dem Altmarkt ereignete. © Thomas Türpe

Im Gedenken an die verbrannten Leichen wurden Rosen niedergelegt. © Thomas Türpe

13. Februar, 7.59 Uhr: Politiker mahnen historisch korrekte Bewertung an

Zwei sächsische Politiker haben im Vorfeld der Veranstaltungen eine historisch korrekte Bewertung der Ereignisse angemahnt. Geschichte dürfe nicht verkürzt oder instrumentalisiert werden, sagte Sozialministerin Petra Köpping (67, SPD). "Es ist unsere Verantwortung, das Verständnis für die historischen Zusammenhänge lebendig zu halten und für eine demokratische Gesellschaft und den Schutz der Menschenrechte einzutreten." Kulturministerin Barbara Klepsch (60, CDU) sieht den 13. Februar als wichtigen Anlass, "der Opfer des Krieges und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zu gedenken und zugleich den Blick auf die Verantwortung für Gegenwart und Zukunft zu richten".

Barbara Klepsch (60, CDU, l.) und Petra Köpping (67, SPD) setzen sich für die korrekte Bewertung der Ereignisse des 13. Februars ein. © Steffen Füssel, Eric Münch

13. Februar, 7.52 Uhr: Luftangriffe auf Dresden unter Experten umstritten

Dresden wurde im Jahr 1945 bei britischen und US-amerikanischen Luftangriffen schwer getroffen. © Gerig/dpa