350 Jahre nach dem elbvenezianischen Carneval: Dresden holt den Barock-Fasching zurück

Dresden - Nach fast 350 Jahren lebt eine Tradition wieder auf: Dresden feiert am 9. und 10. Februar im Herzen der Stadt einen elbvenezianischen Carneval in opulenter Pracht.

Der historische Hintergrund: Anno 1677 wird am Dresdner Hof erstmals ein "italiänische Carnval" erwähnt - und bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ausschweifend gefeiert.

Unter dem Motto "Lust, Leidenschaft & Lebensfreude" will Barock-Fan Bernd Hoffmann (60) Hand in Hand mit Barock-Vereinen, Ensembles und Theatern mit den Dresdnern flanieren, tanzen und schlemmen.

Der Carnevals-Rundgang startet auf den Neumarkt und lustwandelt dann durch die Altstadt. © PR/Tommy Halfter

Diese Lebenslust soll wieder zelebriert werden. "Gerade in der dunklen Jahreszeit, in der unsere Stadt dem wohl traurigsten Kapitel seiner Geschichte gedenkt, möchten wir mit farbenprächtigen Roben und fantasievollen Kostümen den Dresdnern und den Gästen der Stadt ein Lächeln schenken", so Hoffmann.

Im Zentrum des Festes steht Samstagmittag ein dreistündiger Flanier-Rundgang von 50 bis 70 Darstellern durch die Altstadt.

"Ich selbst werde ein Winterkostüm aus der Zeit August des Starken tragen, einen venezianischen schwarzen Tellerumhang und eine goldene Stabmaske", verrät Hoffmann. "Jeder kann sich dem Umzug anschließen."

Anmeldungen sind dagegen erforderlich für das Rahmenprogramm: Kaffeetrinken im Italienischen Dörfchen, 3-Gang-Menü mit barockem Tanz im Restaurant "Anna im Schloss", die Lesung "Die Entführung der Primadonna" von Autorin Romy Donath im Kügelgenhaus.