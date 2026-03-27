Abwärme aus dem TU-Rechenzentrum: Computer-Hitze macht Dresdner Stuben warm

Dresden - Es ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur klimaneutralen Wärmeversorgung: SachsenEnergie hat jetzt in Campusnähe drei Großwärmepumpen in Betrieb genommen, die mit der Abwärme des Rechenzentrums der TU gespeist werden.

Das Rechenzentrum der TU Dresden an der Nöthnitzer Straße erzeugt Abwärme. © Holm Helis

Die Technologie kommt erstmals an der TU Dresden zum Einsatz. Das Prinzip: Die Hochleistungsrechner im Rechenzentrum erzeugen bei Nutzung bis zu 55 Grad heiße Abwärme. Diese nimmt das Kühlwasser der Server auf, das dann zu den Wärmepumpen geleitet wird.

Die entziehen dem Wasser die Abwärme und erhitzen es (mittels Kältemittel und Verdichtung) auf rund 90 Grad. Anschließend wird das Wasser ins Fernwärmenetz eingespeist, was pro Jahr rund 3700 Haushalte versorgen soll.

Da die sonst mit Fernwärme versorgt werden, welche durch das Verbrennen von fossilem Gas produziert wird, sollen die Wärmepumpen rund 2700 Tonnen Kohlenstoffdioxid einsparen oder vermeiden.

Ein weiterer Vorteil: Die Abwärme des Rechenzentrums ist ganzjährig verfügbar. Bereits zuvor heizte die Abwärme drei Gebäuden ein. Jetzt wird auch der bislang überflüssige Teil, der übers Dach "entlüftet" wurde, nachhaltig genutzt.