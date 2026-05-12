Neuer Ausländer-Chef fordert fünf Vollzeitstellen

Dresden - Balázs Ivanics (35) ist der neue Chef des Ausländerbeirats. Der Ungar fordert schnellere Einbürgerungen, kostenlose Deutschkurse und mehr Budget. Bislang fristet sein Gremium ein Schattendasein.

Er ist das neue Gesichts des Dresdner Ausländerbeirats: Balázs Ivanics (35) aus Ungarn. © Petra Hornig

Der 1999 gegründete Beirat (20 Mitglieder) wird von Ausländern gewählt und kann zu allen Stadtbeschlüssen Stellung nehmen, die Migranten betreffen.

Zuletzt hatte die Ukrainerin Natalija Bock (50) den Vorsitz inne - seit Ende März ist Ivanics im Amt, der seit 2017 in Dresden lebt und hier ein Geotechnik-Büro betreibt.

"Der Ausländerbeirat soll bekannter werden", sagt er. Bei der letzten Wahl 2024 lag die Wahlbeteiligung bei gerade einmal 14 Prozent. Viele Ausländer wissen nicht, dass er überhaupt existiert.

"Die Leute sollen uns aber kennen und sich bei Problemen an uns wenden."

Deshalb will er bei Veranstaltungen Präsenz zeigen, auch eigene Projekte auf die Beine stellen.