Entwürfe zum Neubau da! So könnte die neue Carolabrücke aussehen

Dresden - Rund anderthalb Jahre nach dem Einsturz der Carolabrücke hat die Stadt Dresden am Dienstagnachmittag vier Entwürfe vorgestellt, wie der künftige Neubau aussehen könnte.

Die TSSB Planungsgesellschaft verbindet in seinem Entwurf klassische Bögen mit moderner Ingenieurskunst. © TSSB

Damit die wichtige Elbquerung möglichst schnell wiederaufgebaut werden kann und dazu noch schön anzuschauen ist, habe man gleich vier Planungsbüros parallel beauftragt, wie OB Dirk Hilbert (54, FDP) erklärt.

"Nun gilt es die beste Lösung für diese neuralgische Stelle in der Altstadt zu finden", so der OB. Öffentlich präsentiert werden die Entwürfe am 13. Juni im Stadtforum.

Das Planungsbüro FHECOR Deutschland GmbH und TSSB Planungsgesellschaft setzt bei seinem Entwurf auf eine moderne Neuinterpretation der historischen Carolabrücke und verbindet klassische Bögen mit moderner Ingenieurskunst.

Die Brücke soll sich elegant in die Dresdner Elbbrücken und die Stadtsilhouette einfügen. Gleichzeitig soll die offene und transparente Bauweise eine freie Sicht auf die Altstadt und entlang der Elbe ermöglichen.

Der Entwurf der Ingenieurbüro GRASSL GmbH orientiert sich an der historischen Bogenform der ersten Carolabrücke. Durch eine offene und transparente Bauweise sollen Blickachsen auf Altstadt, Elbe und Umgebung erhalten bleiben. Zusätzliche Stadtbalkone mit Aussichtspunkten sollen die Brücke zudem zu einem öffentlichen Aufenthaltsort machen.